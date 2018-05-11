أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم عن قلق روسيا من العدوان الإسرائيلي على سورية الليلة الماضية.

ونقلت سبوتنيك عن بوغدانوف قوله اليوم على هامش القمة الاقتصادية الدولية قازان ساميت: “هذا يثير قلق الجميع” مشيرا إلى أن لدى موسكو “اتصالات مع جميع الأطراف وتدعو الجميع لضبط النفس”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها.