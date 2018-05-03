إصابة 30 شخصًا جراء انفجار شمال لندن

أصيب نحو 30 شخصًا جراء انفجار أثناء مناسبة بمدينة ستامفورد هيل شمال لندن، صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هناك عددًا من الأطفال بين المصابين، وأن 10 أشخاص أصيبوا جراء النيران التي سببها الانفجار، بينما أصيب 20 بسبب التدافع.

ولم يتم الكشف رسميًا حتى الان عن سبب الانفجار، إلا أن تقارير صحفية تحدثت عن أن السبب ناجم عن إلقاء هواتف محمولة في موقد نار ضمن فعاليات هذه المناسبة.