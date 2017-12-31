وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب
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وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب

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العرب اليوم - وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب

وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة
غزة - العرب اليوم

وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب

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وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب



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وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب وقفة في ساحة الجندي المجهول بغزة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب



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خلال تناولها الغداء مع صديقها في كاليفورنيا

جينيفر لوبيز تبدو أنيقة في بلوفر مخطط وسروال جينز

كاليفورنيا - رولا عيسى

ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا

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