إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة

أفادت الأنباء بأن عمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة قاموا بإضراب مفاجئ، وذلك لأن الصحة لا تستجيب لمطالبهم.
GMT 19:25 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتقل شابًا تزعم بأنه حاول التسلل من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة مساء الجمعة
GMT 14:22 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرسقوط شهيدين و 45 إصابة برصاص الاحتلال في المواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة
GMT 22:45 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالهلال الاحمر الفلسطيني يعلن ١٠٥ إصابة حصيلة المواجهات في الضفة وقطاع غزة
GMT 15:40 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
GMT 21:29 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرانفجار داخلي في منزل بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة ووجود اضرار
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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