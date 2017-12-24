إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة
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إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة

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العرب اليوم - إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة

اضراب لعمالي النظافة في مشافي غزة
غزة - العرب اليوم

أفادت الأنباء بأن عمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة قاموا بإضراب مفاجئ، وذلك لأن الصحة لا تستجيب لمطالبهم.

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إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة



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إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة إضراب مفاجئ لعمال النظافة في جميع مشافي قطاع غزة



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