الخارجية الروسية تعلن أن أي غارة أميركية جديدة في سورية ستستوجب ردًا حازمًا
GMT 03:16 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالخارجية الروسية تعلن قصف دمشق جاء في لحظة حصول البلاد على فرصة لمستقبل سلمي
GMT 13:21 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالخارجية الروسية تؤكد أن المسلحون استخدموا أسلحة كيمياوية ضد قوات الحكومة السورية عدة مرات وهو ما أسفر عن 100 ضحية من المدنيين
GMT 11:19 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس"الخارجية الروسية" تستدعي سفراء 9 دول من الاتحاد الأوروبي على خلفية تسميم الجاسوس الروسي
GMT 07:51 2018 السبت ,17 آذار/ مارسموسكو تستدعي السفير البريطاني على خلفية الاتهامات بتسميم ضابط الاستخبارات الروسي في لندن
GMT 23:59 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارسموسكو تستنكر تهديدات واشنطن بتوجيه ضربات إلى سورية
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك