اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا في نابلس
GMT 12:12 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانالدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على مدينة نجران الحدودية
GMT 11:04 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق مدينة غزة قبل قليل
GMT 01:27 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانالجيش اليمني يصدّ هجوماً لمليشيا الحوثي جنوب شرق تعز
GMT 17:55 2018 الخميس ,26 إبريل / نيساننجاة قيادي في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 15:36 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانأكثر من 20 غارة لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن
أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
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