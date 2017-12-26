محافظ صنعاء يعلن عن مساع محلية لإنشاء مستشفى ميداني متقدم لجبهة نهم شرق صنعاء شمال اليمن

أعلن محافظ صنعاء عبدالقوي الشريف عن مساع محلية لإنشاء مستشفى ميداني متقدم لجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 17:52 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز
GMT 17:50 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرميليشيات الحوثي الإيرانية تصدر أوامر لجميع البنوك في صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها
GMT 17:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرسقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات المسلحة ومقتل الطيار
GMT 17:37 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر7 غارات لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 16:52 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يعتقل ثلاثة شبان خلال المواجهات في منطقة واد خنيس ببلدة سعير شمال الخليل
GMT 16:50 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالتلفزيون السوري يعلن أن مسلحون يسقطون طائرة حربية شمال حماة ومقتل الطيار
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 15:18 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن.
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك