اندلاع حريق في سديروت بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة ، قبل قليل 

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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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