مليشيا الحوثي تفشل في عقد اجتماع المجلس السياسي في صنعاء بسبب رفض القيادات الرضوخ لضغوطها

أكدت مصادر سياسية فشل ميليشا الحوثي في عقد اجتماع المجلس السياسي بتشكيلته الكاملة، كما أخفقت في عقد جلسة للبرلمان اليمني في العاصمة صنعاء شمالي اليمن، بسبب رفض قيادات مؤتمرية الرضوخ لضغوطها.
GMT 14:07 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرميليشا الحوثي تستبدل مشرفيها في أحياء صنعاء بآخرين تدربوا في إيران
GMT 05:50 2016 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبرالجيش الوطني في اليمن يسيطر على مركز قيادة ميليشا الحوثي وصالح وغرفة العمليات العسكرية في مديرية باقم بصعدة
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك