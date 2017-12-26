مليشيا الحوثي تفشل في عقد اجتماع المجلس السياسي في صنعاء بسبب رفض القيادات الرضوخ لضغوطها

أكدت مصادر سياسية فشل ميليشا الحوثي في عقد اجتماع المجلس السياسي بتشكيلته الكاملة، كما أخفقت في عقد جلسة للبرلمان اليمني في العاصمة صنعاء شمالي اليمن، بسبب رفض قيادات مؤتمرية الرضوخ لضغوطها.