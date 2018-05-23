موسكو تؤكد على محاولات واشنطن اعتبار إيران تهديداً عالمياً غير مجدية

أكد نائب مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف اليوم أن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لاعتبار إيران تهديدا عالميا كبيرا على المنصات الدولية غير مجدية كون أغلبية أعضاء المجتمع الدولي لا يوافقون على ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته الجديد مايك بومبيو بدأا منذ أسابيع حملة منظمة للتحريض ضد إيران ابتدأت من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 واعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي تم تجميدها بموجب الاتفاق.

ونقلت سبوتنيك عن فيوكستيستوف قوله للصحفيين “إن المحاولات الأمريكية للتحريض على إيران في الأمم المتحدة وضمن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لم تنجح ما اضطرهم إلى الإقرار بأن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين هما التهديد الرئيسي للأمن والاستقرار الدوليين”