موسكو تؤكد على محاولات واشنطن اعتبار إيران تهديداً عالمياً غير مجدية

أكد نائب مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف اليوم أن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لاعتبار إيران تهديدا عالميا كبيرا على المنصات الدولية غير مجدية كون أغلبية أعضاء المجتمع الدولي لا يوافقون على ذلك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته الجديد مايك بومبيو بدأا منذ أسابيع حملة منظمة للتحريض ضد إيران ابتدأت من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 واعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي تم تجميدها بموجب الاتفاق.
ونقلت سبوتنيك عن فيوكستيستوف قوله للصحفيين “إن المحاولات الأمريكية للتحريض على إيران في الأمم المتحدة وضمن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لم تنجح ما اضطرهم إلى الإقرار بأن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين هما التهديد الرئيسي للأمن والاستقرار الدوليين”
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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