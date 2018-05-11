إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية مؤكدة أنه يشكل “مثالا صارخا لنزعة الهيمنة وإثارة الأزمات وفبركة الأكاذيب” لدى هذا الكيان الغاصب.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي: إن “الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية التي جرت بذرائع مفبركة ولا أساس لها تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وعملا يتعارض مع جميع القوانين والقرارات والمعايير الدولية”.

وأكد قاسمي أن صمت الدول والمحافل الدولية إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني “يشجع هذا الكيان ويعطيه الضوء الأخضر لمواصلة سلوكياته العدوانية” مشددا على أن التصدي لهذه الاعتداءات حق مشروع للحكومة والشعب السوري المقاوم.

وكانت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربي السوري تصدت فجر أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها