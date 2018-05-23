مقتل عدد من مرتزقة النظام السعودي في قصف صاروخي للجيش اليمني

قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب آخرون الليلة الماضية في قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعات وآليات لهم في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي في اليمن.
وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت ان القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال2 محلي الصنع وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي وفي جيزان وميدي وحققت إصابات دقيقة في صفوفهم.
وكانت القوة المدفعية للجيش اليمنى واللجان الشعبية دكت أمس تجمعات لمرتزقة قوات النظام السعودي في نجران جنوب غرب السعودية وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.
وتأتي عمليات الجيش اليمني ردا على العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن منذ آذار 2015 والذي استخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وخلف عشرات الاف القتلى والمصابين وأدى إلى تدمير ممنهج طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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