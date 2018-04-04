بدء القمة التركية الروسية الإيرانية بشأن سورية في أنقرة
GMT 04:15 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانإصابة أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا
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GMT 02:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمميزات الجهاز اللوحي الجديد من آيسر
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GMT 01:46 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناكتشاف أنواع فريدة من الأسماك في أعماق غامضة
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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