الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القمة العربية الـ 29 في وقت لاحق اليوم.