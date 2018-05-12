مقتل 17 شخصًا في اشتباكات عرقية شرق ميانمار

لقي 17 شخصًا مصرعهم بينهم شرطي صباح اليوم، في اشتباكات عرقية في ولاية شان شرق ميانمار.وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هاتاي، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم الذى قاده جيش (تا أنج) للتحرير الوطني على بلدة ميوز، وهي معبر حدودي كبير مع الصين.

وأعلن جيش (تا أنج) للتحرير الوطني مسؤوليته عن الهجمات في بيان نشر على موقع "فيسبوك"، قائلاً إنه جاء ردًا على هجمات جيش ميانمار الأخيرة ضد جماعة مسلحة أخرى، وهي جيش استقلال (كاشين)