مقتل 17 شخصًا في اشتباكات عرقية شرق ميانمار

لقي 17 شخصًا مصرعهم بينهم شرطي صباح اليوم، في اشتباكات عرقية في ولاية شان شرق ميانمار.وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هاتاي، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم الذى قاده جيش (تا أنج) للتحرير الوطني على بلدة ميوز، وهي معبر حدودي كبير مع الصين.
وأعلن جيش (تا أنج) للتحرير الوطني مسؤوليته عن الهجمات في بيان نشر على موقع "فيسبوك"، قائلاً إنه جاء ردًا على هجمات جيش ميانمار الأخيرة ضد جماعة مسلحة أخرى، وهي جيش استقلال (كاشين)
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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