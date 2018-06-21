مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تطالب بوقف معاناة النازحين الفلسطينيين

طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية بقرارات وإجراءات دولية جادة لوقف معاناة النازحين الفلسطينيين من سورية إلى الدول المجاورة وأوروبا .

وأكدت المجموعة في بيان اليوم تعرض اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لحملة تهجير ممنهجة في ظل الصراع المتفجر منذ 7 سنوات .

وأشارت مجموعة العمل إلى أن أكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سوريا من أصل 650 ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الحرب وحوالي 410 آلاف بقوا داخل سوريا وأكثر من 60% من الفلسطينيين في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

وأوضحت المجموعة في بيانها أن أكثر من 85 ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 31 ألف ، و الأردن 17 ألف، و مصر 6 آلاف و تركيا 8 آلاف و غزة ألف فلسطيني سوري.

كما وثقت مجموعة العمل 50 لاجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول للدول الأوروبية .