مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تطالب بوقف معاناة النازحين الفلسطينيين

طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية بقرارات وإجراءات دولية جادة لوقف معاناة النازحين الفلسطينيين من سورية إلى الدول المجاورة وأوروبا .
وأكدت المجموعة في بيان اليوم تعرض اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لحملة تهجير ممنهجة في ظل الصراع المتفجر منذ 7 سنوات .
وأشارت مجموعة العمل إلى أن أكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سوريا من أصل 650 ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الحرب وحوالي 410 آلاف بقوا داخل سوريا وأكثر من 60% من الفلسطينيين في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل.
وأوضحت المجموعة في بيانها أن أكثر من 85 ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 31 ألف ، و الأردن 17 ألف، و مصر 6 آلاف و تركيا 8 آلاف و غزة ألف فلسطيني سوري.
كما وثقت مجموعة العمل 50 لاجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول للدول الأوروبية .
GMT 10:36 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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