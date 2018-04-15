الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بالقادة العرب في قمة الظهران

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29، التي تنطلق اليوم بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وغرد الملك سلمان على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء، قائلا: "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".