وزير الخارجية يشارك في اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس .
GMT 11:58 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يعلن أن تركيا عينت قنصلًا عامًا ليقوم بدور السفير في القدس الشرقية
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GMT 16:13 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرإسرائيل تتجه نحو المصادقة على 300 ألف وحدة استيطانية في القدس
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GMT 10:28 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن الملك سلمان شدد على أن الرياض لن تقبل بحل لا يعترف بالقدس عاصمة لفلسطين
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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