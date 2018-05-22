هبوط اضطراري لطائرة مدنية سعودية في مطار جدة بسبب عطل فني

نجت طائرة مدنية سعودية على متنها 151 شخصا من حادث مميت بعدما تمكن قائدها من الهبوط بها بسلام فى مطار فى جدة رغم عدم نزول إطاراتها الأمامية، فى حادثة تسببت باصابة 53 راكبا.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القنوات الحكومية السعودية الطائرة وهى تلامس المدرج بالجزء السفلى من مقدمتها، ما تسبب باندلاع نيران للحظات قبل أن يسيطر قائد الطائرة عليها وينجح فى توقيفها تماما.

وقال "مكتب تحقيقات الطيران"، الجهة الحكومية المخولة التحقيق فى حوادث الطيران فى المملكة، ان الطائرة مستأجرة من قبل "الخطوط الجوية العربية السعودية"، وهى من طراز "ايرباص ايه 330".

وكانت الطائرة فى رحلة مساء الاثنين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة، إلى مطار دكا فى بنجلاديش، وعلى متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد.

وأثناء الرحلة، تعرضت لخلل فنّى فى منظومة الهيدروليك مما استدعى بحسب مكتب التحقيقات تغيير مسارها والتوجه بها الى مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة "حيث هبطت دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت فى نهاية المدرج".

وتم اخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ. وتعرّض 52 راكباً لإصابات طفيفة، بينما تعرضت راكبة لكسور أثناء عملية الإخلاء، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية التى أعلنت أيضا فتح تحقيق فى الحادثة.