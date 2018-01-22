وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثيون ليسـوا جادين في عملية السلام ولا يعترفون بالقرارت الأممية

قال وزير الخارجية اليمني في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي أن الحوثيون ليسـوا جادين في عملية السلام ولا يعترفون بالقرارت الأممية.
GMT 17:41 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يؤكد أن كل دول العالم قبلت بسفرائنا خلال الفترات الأخيرة
GMT 17:40 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر"وزير الخارجية اليمني" هناك اتجاه للحكومة مع بداية العام القادم بتشغيل الطيران المدني
GMT 17:39 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يؤكد أن السفارات اليمنية ليست في أفضل حالاتها
GMT 17:34 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يغادر البعثة الروسية من مقر السفارة إلى المطار في صنعاء
GMT 17:20 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يعلن أن الشرعية راهنت دائما على انتفاضة الشعب ضد الانقلاب
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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