أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن ترحيب الكرملين بالقمة التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والكوري الديمقراطي كيم جونغ أون معتبرا أن مثل هذه اللقاءات من شأنها خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم “سيتوجب علينا تحليل نتائج هذا اللقاء لكن لا يمكننا إلا الترحيب بحقيقة بدء حوار مباشر” مشيرا إلى أن “مثل هذه اللقاءات ومهما كانت النتائج تسهم في خفض التوتر في شبه الجزيرة وتبعد الأوضاع عن النقطة الحرجة التي كانت عندها قبل بضعة أشهر”.
وجمع الرئيسان ترامب وكيم لقاء قمة أمس فى فندق كابيلا بجزيرة سينتوس فى سنغافورة حيث عقدا اجتماعين احدهما موسع بحضور وفدى البلدين واخر مغلق ثنائي ووقع الجانبان على وثيقة مشتركة شاملة تضمنت التزام بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الديمقراطية.
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