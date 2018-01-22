لافروف يعلن أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي.

وعبر عن قلقه بشأن المبادرة الفرنسية لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن اليوم.