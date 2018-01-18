الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين
آخر تحديث GMT11:08:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين

الطيران المدني الإماراتي
دبي - العرب اليوم

الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين



أخبار ذات صلة

GMT 11:38 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية
العرب اليوم - البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية

GMT 16:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

الإمارات تدين إطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف الرياض
العرب اليوم - الإمارات تدين إطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف الرياض

GMT 18:29 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر

وزراء خارجية بريطانيا والإمارات والسعودية يبحثون في أبوظبي تطورات الوضع في اليمن
العرب اليوم - وزراء خارجية بريطانيا والإمارات والسعودية يبحثون في أبوظبي تطورات الوضع في اليمن

GMT 15:21 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

صورة للفريق أحمد شقيق علي متن الطائرة الخاصة
العرب اليوم - صورة للفريق أحمد شقيق علي متن الطائرة الخاصة

GMT 10:43 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

قوات صالح تسيطر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان وتطرد ميليشيا الحوثي منها
العرب اليوم - قوات صالح تسيطر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان وتطرد ميليشيا الحوثي منها

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بفستان أحمر من الستان عارٍ عند ذراعها الأيمن

كاتي بيري بإطلالة مثيرة في حفلة "مكارتني"

لوس أنجلوس ـ ريتا مهنا

جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة.  وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح  بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:04 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

أبرز محطات أسبوع الموضة في ميلانو للرجال
العرب اليوم - أبرز محطات أسبوع الموضة في ميلانو للرجال

GMT 07:23 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل الهدايا في الرحلات إلى بوليفيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الهدايا في الرحلات إلى بوليفيا

GMT 05:59 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

بيع منزل في أستراليا يحظى بالإثارة والمرح
العرب اليوم - بيع منزل في أستراليا يحظى بالإثارة والمرح

GMT 05:35 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

جان كلود جونكر يدعو إلى بقاء بريطانيا في "اليورو"
العرب اليوم - جان كلود جونكر يدعو إلى بقاء بريطانيا في "اليورو"

GMT 02:25 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

صحيفة الأطفال الوحيدة في أستراليا تغلق بعد عامين
العرب اليوم - صحيفة الأطفال الوحيدة في أستراليا تغلق بعد عامين

GMT 03:40 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العودة إلى الأصل عنوان "فيرساتشي" و"برادا" في 2018
العرب اليوم - العودة إلى الأصل عنوان "فيرساتشي" و"برادا" في 2018

GMT 05:53 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

أجمل الأماكن للتمتع بلون أزرق مهدئ للأعصاب
العرب اليوم - أجمل الأماكن للتمتع بلون أزرق مهدئ للأعصاب

GMT 05:43 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

زوجان في لندن يُحوِّلان بيتهما إلى منزل مُتعدّد الوظائف
العرب اليوم - زوجان في لندن يُحوِّلان بيتهما إلى منزل مُتعدّد الوظائف

GMT 05:30 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

استعراض فرص بريطانيا للعودة للاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - استعراض فرص بريطانيا للعودة للاتحاد الأوروبي

GMT 02:04 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

اتّهام المصوّر ماريو تيستينو بالاستغلال الجنسي لـ 13 رجلًا
العرب اليوم - اتّهام المصوّر ماريو تيستينو بالاستغلال الجنسي لـ 13 رجلًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab