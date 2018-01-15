وفد رفيع المستوى من بغداد يصل إلى أربيل لبحث الأزمة القائمة مع الإقليم
GMT 14:09 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبرانتهاء الاجتماع بين بغداد وأربيل دون الاتفاق على آلية للانتشار في المعابر
GMT 17:09 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبرأربيل تعلن أن لا يوجد اتفاق رسمي لتشكيل لجان مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة
GMT 16:43 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبرالمتحدث باسم التحالف الدولي يعلن لسنا جزءًا من المحادثات بين بغداد وأربيل وندعو الأطراف العراقية للتركيز على الحرب على داعش
GMT 14:26 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبرالمتحدث باسم التحالف ينفي إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين أربيل وبغداد
GMT 19:21 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبرالبيت الأبيض يحث بغداد وأربيل على تجنب التصعيد والتركيز على مواجهة داعش
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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