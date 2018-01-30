سقط معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية بيد قوات من الحزام الأمني التابعة لمجلس عيدروس الزبيدي، في مدينة عدن جنوب اليمن
GMT 12:03 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني والمقاومة يستعيدان السيطرة على منطقة التربة الحمراء في مديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن.
GMT 11:48 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين باتجاه الصرمين بمديرية صبر الموادم جنوب شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 09:45 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يتقدم في لحج جنوب محافظة تعز
GMT 14:06 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يحرر جبل مركوزة الاستراتيجي في البيضاء
GMT 09:59 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرمواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في محيط جبل المركوزة، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وطيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات في المنطقة
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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