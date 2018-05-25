الأمم المتحدة تعلن أن الصراع اليمني تصاعد في الأسابيع الأخيرة مع تزايد القيود على العمل الإنساني صنعاء.
GMT 10:18 2018 الجمعة ,25 أيار / مايومواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط معسكر الدفاع الجوي وأطراف وادي الزنوج شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 10:13 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوالأمم المتحدة تؤكّد أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
GMT 10:11 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوالأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية
GMT 23:23 2018 الخميس ,24 أيار / مايووكيل الأمين العام للامم المتحدة يدعو حكومة اليمن والتحالف إلى اتخاذ خطوات نشطة لتعزيز الإمدادات الإنسانية.
GMT 22:20 2018 الخميس ,24 أيار / مايوقوات الاحتلال تقتحم منطقة "الجوفة" في بلدة تقّوع جنوب شرق بيت لحم
تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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