حكومة الوفاق الليبية تؤكد ضرورة إجراء الاستفتاء الدستوري

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على ضرورة تنظيم الانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور وإقرار مجلس النواب قانون الانتخابات، لتتم على أرضية صلبة تنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء السراج، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، بحسب موقع "بوابة الوسط" اليوم الأربعاء.