حكومة الوفاق الليبية تؤكد ضرورة إجراء الاستفتاء الدستوري

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على ضرورة تنظيم الانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور وإقرار مجلس النواب قانون الانتخابات، لتتم على أرضية صلبة تنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء السراج، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، بحسب موقع "بوابة الوسط" اليوم الأربعاء.
GMT 10:48 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمليشيا الحوثي تشن قصفًا عنيفًا بالمدفعية الثقيلة غربي اليمن
GMT 10:29 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالقوات المسلحة الإماراتية في اليمن تسيطر على طائرة من طراز "قاصف1" الإيرانية
GMT 07:23 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل قياديين في تنظيم القاعدة في عملية دهم جنوب اليمن
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانالخارجية الأميركية تعلن أن لديها معلومات تؤكد استخدام غازي الكلور والسارين في دوما
GMT 17:53 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانماتيس يأمل أن يكون الرئيس السوري قد استوعب الرسالة هذه المرة
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
أرسل تعليقك