: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الخيامي بمديرية المعافر بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 15:44 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية تابعين لمليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
GMT 07:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
GMT 15:46 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي ومواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 18:08 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 15:36 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تقصف قرى ومساكن المواطنين في مديرية القريشية وسط اليمن
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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