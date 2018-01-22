نجاة نائب وزير الداخلية اليمني ومسؤولين حكوميين وعسكريين من قصف مدفعي للحوثيين استهدف عرض عسكري في معسكر الخيامي بمنطقة المعافر جنوب مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 15:43 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرأبباء عن مقتل المعين من قبل الحوثيين خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي
GMT 11:22 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالقوات المسلحة اليمنية تكسر هجوم واسع للحوثيين في محاولة فاشلة لاستعادة "جبل مركوزة الاستراتيجي" في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 11:16 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرعادل الجبير يؤكد ان الموانئ مفتوحة في اليمن لكن الحوثيين يسرقون المساعدات
GMT 13:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 17:01 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبيث يطهرون قرية أشعاب في منطقة فضحة في مديرية الملاجم البيضاء
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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