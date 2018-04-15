شتاينماير يدعو لمبادرة سلام أميركية روسية من أجل سورية

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى ما وصفها بمبادرة سلام بين أمركا وروسيا من أجل سورية .

وقال في تصريحات لصحيفه "بيلد ام زونتاج" الاسبوعية اليوم الاحد إنه لا بد من إقرار مبادرة سلام مشتركة لحل مشكلة الصراع السوري، وذلك عقب الهجوم الجوي الذي نفذته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف في سورية .

واضاف شتاينماير إن القوى العظمى تتحمل مسؤولية عظيمة،وهنا يجب أن تتخذ خطوة أولى، وهوما نطالب به بأن يضطلع كل من الرئيس الروسى فلاديميربوتين والرئيس الامريكى دونالد ترامب بمسؤوليته أمام العالم".وتابع شتاينماير أنه ما لم تجد كل من واشنطن وموسكو نقطة للالتقاء بينهما لحل الأزمة السورية فإن الامل فى تحسن الوضع فى سوريا سيكون معدوما.

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد قاموا أمس باطلاق أكثر من 100 صاروخ على أهداف سورية يعتقد أنها منشآت لتصنيع المواد الكيميائية، وذلك ردا على الهجوم المحتمل بالغاز السام على مدينة دوما السورية خلال الأسبوع الماضي. وانتقدت روسيا بصفتها حليفا وثيقا لدمشق الهجمات العسكرية على سوريا والتى استخدمت بدورها الفيتو الروسى فى مجلس الامن لمنع تلك الهجمات دون جدوى .