الشرطة المصرية تطارد مسلحاً آخر فر بعد الهجوم على الكنيسة في حلوان

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن أحبطت استهداف كنيسة مار مينا في حلوان، وقتلت إرهابيا وتطارد إرهابى آخر.

وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة يلاحقون إرهابيا هرب بواسطة دراجة بخارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيداً للقبض عليه.