الشرطة المصرية تطارد مسلحاً آخر فر بعد الهجوم على الكنيسة في حلوان

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن أحبطت استهداف كنيسة مار مينا في حلوان، وقتلت إرهابيا وتطارد إرهابى آخر.
وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة يلاحقون إرهابيا هرب بواسطة دراجة بخارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيداً للقبض عليه.
GMT 10:23 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالحصيلة الأولية لضحايا الهجوم على كنيسة حلوان 4 شهداء من الشرطة والمدنيين
GMT 12:16 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبرضبط خلية متطرفة في سيناء كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية
GMT 17:50 2017 الجمعة ,05 أيار / مايووزارة الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عنصرين من قوات أمن شمال سيناء
GMT 12:42 2017 السبت ,15 إبريل / نيسانالداخلية المصرية تعلن التحفظ على قائد اللودر المتسبب فى انفجار ماسورة غاز بالتجمع الخامس
GMT 18:50 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسانالداخلية المصرية تعلن عن ملاحقة 19 مطلوبا باعتدائي الكنيستين
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك