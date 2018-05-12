قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من سيلة الظهر جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا من سيلة الظهر جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب همام عادل علاقمة، بعد اقتحامها بلدة سيلة الظهر واقتادته إلى جهة مججهولة.