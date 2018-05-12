مقتل 16 جنديًا من قوات الأمن في اشتباكات مع طالبان غرب أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 16 جنديًا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في اشتباك مع متمردي طالبان بإقليم فرح غرب أفغانستان، طبقا لمًا ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن الاشتباك وقع الليلة الماضية، عندما هاجمت مجموعة من طالبان من الاقليم المجاور مدينة فرح، في محاولة للسيطرة على المدينة.

وذكرت، أن قوات الأمن ردت على طالبان، مما أسفر عن مقتل 45 مسلحًا من طالبان، وإصابة أكثر من 40 آخرين.