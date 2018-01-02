قوات الاحتلال تجري صباح الثلاثاء تدريبات عسكرية في أراضي خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
GMT 18:28 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرتضرر مركبة مستوطن عقب رشقها بالحجارة جنوب نابلس
GMT 15:05 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرق نابلس
GMT 17:41 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان خلال مواجهات على حوارة جنوب نابلس
GMT 16:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمستوطنون يقتحمون منطقة المعدات جنوب بلدة مادما جنوب نابلس بحراسة قوات الاحتلال
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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