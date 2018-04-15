شكوك في عودة أول عائلة من الروهينجا المهجرين

أعلنت حكومة ميانمار أن أول عائلة من الروهينجا المسلمين الذين هربوا الى بنغلادش إثر ما تقول الأمم المتحدة أنه "تطهير عرقي" في 2017 في بورما، قد عادت، لكن المنظمات غير الحكومية تشكك في هذا الإعلان.