حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين الثلاثاء على الدفاع عن نموذج "الديمقراطية الليبرالية" الذي ينتهجونه في مواجهة صعود الأنظمة الشمولية في جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في إشارة ضمنية لحكومتي بولندا والمجر: "في مواجهة الشمولية لا يمكن أن يكون الرد من خلال الديمقراطية السلطوية بل من خلال سلطة الديمقراطية".