المئات يتظاهرون في واشنطن ضد سياسات ترامب البيئية

نزل مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، في "مسيرة من أجل العلوم" أمس السبت، للتعبير عن الاستياء من الوضع العام في البلاد في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب خاصةً سياسته المنتهجة في مجالي البيئة والعلوم.

وحمل المشاركون لافتات تدعو للحفاظ على البيئة، وتندد بسياسات ترامب على هذا الصعيد، وتشكيكه في مخاطر التغير المناخي.