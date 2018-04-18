تحرير أكثر من 200 من الجنود الأطفال في جنوب السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" اليوم الأربعاء إن الجماعات المسلحة في جنوب السودان أفرجت عن أكثر من 200 من الجنود الأطفال في إطار اتفاق ينص على الإفراج عن نحو ألف طفل على مدار الأشهر القليلة المقبلة.