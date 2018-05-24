الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من قرية الهاشمية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محررا من قرية الهاشمية غرب جنين.وذكر نادي الأسير في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سعيد إبراهيم جرار، بعد اقتحام قرية الهاشمية ومداهمة منزله وتفتيشه.