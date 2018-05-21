الهلال الأحمر الليبي يعثر على 116 جثة لمواطنين مصريين في الصحراء شرق ليبيا

عثرت منظمة الهلال الأحمر الليبي على أكثر من مائة وستة عشر جثة لمواطنين مصريين “مدفونة” في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، وقالت المنظمة أن أصحاب الجثث الذين ينتموا لمحافظتى المنيا وأسيوط ، توفقوا بسبب الجوع والعطش وحرارة الشمس أثناء هجرتهم بصورة غير قانونية من مصر إلى ليبيا.