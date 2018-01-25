وزير الخارجية التركي يعلن رفض بلاده بحث المنطقة الآمنة في سورية مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية التركي رفض بلاده بحث المنطقة الآمنة في سورية مع واشنطن.

وصرح أن تعاون الولايات المتحدة مع التنظيمات الإرهابية وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم عمل يقلل من شأنها.