ميليشيا الحوثي تسيطر على مبان سكنية في الحديدة وتحتجز المدنيين داخلها

ميليشيا الحوثي تسيطر على مبان سكنية في الحديدة ويحتجز المدنيين داخلها.
GMT 09:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة
GMT 09:55 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقوات الجيش اليمني تتمكن من قطع طرق إمدادات لميليشيات الحوثي إلى الحديدة
GMT 09:52 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيا الحوثي تحول بيوت المدنيين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح
GMT 09:40 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تقتل بدم بارد طفلا عمره 12 عاما ووالده أمام باقي أفراد العائلة في الحديدة
GMT 09:27 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تعدم عائلة في الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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