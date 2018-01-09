الجيش السوري يسيطر ناريًا على مطار ابو الضهور العسكري بريف ادلب الجنوبي
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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