اعتقال 3 سوريين في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة سوريين في ولاية زارلاند غربي البلاد، للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كوبلنتس، ورئاسة الشرطة في ولاية زارلاند، اليوم الجمعة، أن وحدات شرطية خاصة ألقت القبض على السوريين الثلاثة (21 و23 و27 عاماً) في منطقة زارلويس أمس الخميس.