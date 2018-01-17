كتلة تحالف القوى في العراق تقدم رسميًا طلبًا بتأجيل الانتخابات

تقدمت كتلة تحالف القوى في العراق بطلب رسميًا لتأجيل الانتخابات
GMT 09:22 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالسعودية تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية
GMT 09:14 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن القدس عاصمتنا الأبدية ننتمي إليها وتنتمي إلينا
GMT 09:09 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرشيخ الأزهر أحمد الطيب يعلن أن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يجب أن يُقابل بتفكير إسلامي وعربي جديد
GMT 05:22 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأكثر من 30 قتيل من مليشيات الحوثي الانقلابية وأسر 6 أخرين في معارك مع قوات الجيش اليمني
GMT 18:02 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالقيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل القيادي بـ تنظيم_القاعدة مقداد الصنعاني مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية في غارة جوية أمريكية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 17:55 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالقيادة المركزية الأمريكية : الغارات الجوية في اليمن أسفرت عن مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة.
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 16:09 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرقوات الشرعية اليمنية تحقق تقدمًا جديدًا في منطقة البقع شمالي محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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