وزير خارجية بلجيكا يعلن أن الاتفاق النووي مع إيران ما زال الأمثل وتنفيذه مهم

أعلن وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرس أن الاتفاق النووي مع إيران ما زال الأمثل وتنفيذه مهم.

وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين لمنعها من تخصيب اليورانيوم.