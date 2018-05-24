وفاة طفل رضيع متأثراً بجروح أصيب بها إثر حادث سير في الخليل

أعلن الاطباء في المستشفى الاهلي بالخليل، اليوم الخميس، عن وفاة الطفل الرضيع محمد ابراهيم حسن النجار (9 أشهر)، والذي أصيب في حادث سير تصادم بين مركبتين غير قانونيتين وقع قبل عدة أيام في بلدة اذنا غرب الخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث قبل ايام للوقوف على ملابساته، وتبين أن من يقود احدى المركبتين لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادتها، علاوة على انها غير قانونية، والطفل كان مسافر برفقته في المركبة، واصيب شخص اخر كان يقود المركبة الاخرى، وتم ابلاغ النيابة العامة في الحادث.
وناشد ارزيقات أولياء الأمور بضرورة منع ابنائهم من قيادة او شراء المركبات غير القانونية، لما تشكله من خطورة على حياتهم، وحياة الآخرين.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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