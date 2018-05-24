وفاة طفل رضيع متأثراً بجروح أصيب بها إثر حادث سير في الخليل

أعلن الاطباء في المستشفى الاهلي بالخليل، اليوم الخميس، عن وفاة الطفل الرضيع محمد ابراهيم حسن النجار (9 أشهر)، والذي أصيب في حادث سير تصادم بين مركبتين غير قانونيتين وقع قبل عدة أيام في بلدة اذنا غرب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث قبل ايام للوقوف على ملابساته، وتبين أن من يقود احدى المركبتين لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادتها، علاوة على انها غير قانونية، والطفل كان مسافر برفقته في المركبة، واصيب شخص اخر كان يقود المركبة الاخرى، وتم ابلاغ النيابة العامة في الحادث.

وناشد ارزيقات أولياء الأمور بضرورة منع ابنائهم من قيادة او شراء المركبات غير القانونية، لما تشكله من خطورة على حياتهم، وحياة الآخرين.