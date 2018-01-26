الجيش اليمني يتقدم في لحج جنوب محافظة تعز
GMT 11:48 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين باتجاه الصرمين بمديرية صبر الموادم جنوب شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 14:06 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يحرر جبل مركوزة الاستراتيجي في البيضاء
GMT 09:59 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرمواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في محيط جبل المركوزة، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وطيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات في المنطقة
GMT 08:59 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.
GMT 15:44 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية تابعين لمليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
أرسل تعليقك