طالبان تقتل 10 من الأمن في إقليم هرات الأفغاني

قال رئيس إدارة محلية بأفغانستان، اليوم الجمعة، إن مقاتلي طالبان هاجموا نقاطاً أمنية في إقليم هرات بغرب البلاد مما أسفر عن مقتل تسعة جنود وضابط شرطة.

وأضاف شكر الله شاكر حاكم منطقة شيندند أن الهجوم الذي وقع في منطقته أسفر أيضاً عن إصابة أربعة أشخاص.

ولم يصدر تعليق عن حركة طالبان، التي تسعى لإعادة فرض الحكم الإسلامي المتشدد، بعدما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بها من الحكم في 2001.

ووقع الحادث بعد أيام من انفجار وقع في نفس المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة بينهم أربعة أطفال.

واقتحم مقاتلو طالبان أمس الخميس منطقة في إقليم غزنة وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص منهم حاكم المنطقة قبل انسحابهم.

ويتصاعد القتال عادة في أفغانستان خلال الربيع عندما يصبح الطقس أدفأ ويذوب الجليد الذي يغلق الممرات الجبلية مما يزيد قدرة المقاتلين على الحركة.