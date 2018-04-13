طالبان تقتل 10 من الأمن في إقليم هرات الأفغاني

قال رئيس إدارة محلية بأفغانستان، اليوم الجمعة، إن مقاتلي طالبان هاجموا نقاطاً أمنية في إقليم هرات بغرب البلاد مما أسفر عن مقتل تسعة جنود وضابط شرطة.
وأضاف شكر الله شاكر حاكم منطقة شيندند أن الهجوم الذي وقع في منطقته أسفر أيضاً عن إصابة أربعة أشخاص.
ولم يصدر تعليق عن حركة طالبان، التي تسعى لإعادة فرض الحكم الإسلامي المتشدد، بعدما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بها من الحكم في 2001.
ووقع الحادث بعد أيام من انفجار وقع في نفس المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة بينهم أربعة أطفال.
واقتحم مقاتلو طالبان أمس الخميس منطقة في إقليم غزنة وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص منهم حاكم المنطقة قبل انسحابهم.
ويتصاعد القتال عادة في أفغانستان خلال الربيع عندما يصبح الطقس أدفأ ويذوب الجليد الذي يغلق الممرات الجبلية مما يزيد قدرة المقاتلين على الحركة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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