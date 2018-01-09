عضو برلمان إيراني يعلن اعتقال 3700 شخص في الاحتجاجات الجارية في إيران
GMT 04:42 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالتليفزيون الإيرانى يعلن إصابة 21 شخصا فى زلزال بقوة 5.1 بمقياس ريختر
GMT 20:50 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرواشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة
GMT 18:29 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالخارجية الأميركية تعلن عقاب قاتلي المتظاهرين في إيران
GMT 10:05 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرالاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لسقوط العديد من الضحايا في مظاهرات إيران.
GMT 09:46 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرأردوغان في اتصال مع روحاني قائلًا نأمل أن تنتهي الاحتجاجات في إيران خلال أيام
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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